HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kış ayına günler kala çiçek açan erik ağaçları meyve verdi

Kocaeli’de kış ayına girilmesine günler kala çiçek açan erik ağaçları şaşırtıcı şekilde meyve verdi.Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde yaşayan İsmail Uzun’un bahçesinde şaşırtan ilginç bir olay yaşandı.

Kış ayına günler kala çiçek açan erik ağaçları meyve verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde yaşayan İsmail Uzun’un bahçesinde şaşırtan ilginç bir olay yaşandı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açıp yaz aylarında meyve veren erik ağaçları, bu yıl mevsim normallerinin dışında eylül ayında yeniden çiçek açarak ekim ayında meyve verdi.
Kış ayına günler kala çiçek açan erik ağaçları meyve verdi 1
Bahçesindeki erik ağaçlarının yaklaşık 1 ay önce çiçek açtığını söyleyen İsmail Uzun, şimdi de o ağaçların meyve verdiğini dile getirerek, "Bu sene eriklerimiz sürpriz yaptı ve ikinci meyvelerini verdi, bizde şaşırdık. En son 26 Eylül’de ağaçlar çiçek açtı. Bir ayın sonunda meyveler yetişti. Bu mevsimde ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu normal bir durum değil, sera ortamında yetişiyor ama bizimki sera değil doğal ortamda oldu. Tabii ki biz yaz boyu sularını verdik. Havaların sıcak olması, iklimlerin değişmesi ağaçlara çiçek açtırdı. Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor. Bu senede böyle oldu tadına baktık. Biz de şaşırdık. Bu mevsimde de erik yemedik demeyiz. Üstünde de birkaç tane bıraktık gelen geçen alsın" ifadelerini kullandı.

Kış ayına günler kala çiçek açan erik ağaçları meyve verdi 2

Kış ayına günler kala çiçek açan erik ağaçları meyve verdi 3

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da tefeci operasyonu! 4 tutuklamaMuğla'da tefeci operasyonu! 4 tutuklama
Elazığ'da trafik kazası! Yaralılar varElazığ'da trafik kazası! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
erik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.