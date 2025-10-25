HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kış ayına günler kala şaşırtan görüntü! Erik ağaçları meyve verdi

Kocaeli'de kış ayına girilmesine günler kala çiçek açan erik ağaçları şaşırtıcı şekilde meyve verdi. Şaşırtan olayla ilgili konuşan bahçe sahibi, "Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor." dedi.

Kış ayına günler kala şaşırtan görüntü! Erik ağaçları meyve verdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde yaşayan İsmail Uzun'un bahçesinde şaşırtan ilginç bir olay yaşandı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açıp yaz aylarında meyve veren erik ağaçları, bu yıl mevsim normallerinin dışında eylül ayında yeniden çiçek açarak ekim ayında meyve verdi.

"BU MEVSİMDE DE ERİK YEMEDİK DEMEYİZ"

Bahçesindeki erik ağaçlarının yaklaşık 1 ay önce çiçek açtığını söyleyen İsmail Uzun, şimdi de o ağaçların meyve verdiğini dile getirerek, "Bu sene eriklerimiz sürpriz yaptı ve ikinci meyvelerini verdi, bizde şaşırdık. En son 26 Eylül'de ağaçlar çiçek açtı. Bir ayın sonunda meyveler yetişti.

Kış ayına günler kala şaşırtan görüntü! Erik ağaçları meyve verdi 1

Bu mevsimde ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu normal bir durum değil, sera ortamında yetişiyor ama bizimki sera değil doğal ortamda oldu. Tabii ki biz yaz boyu sularını verdik. Havaların sıcak olması, iklimlerin değişmesi ağaçlara çiçek açtırdı.

Kış ayına günler kala şaşırtan görüntü! Erik ağaçları meyve verdi 2

Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor. Bu senede böyle oldu tadına baktık. Biz de şaşırdık. Bu mevsimde de erik yemedik demeyiz. Üstünde de birkaç tane bıraktık gelen geçen alsın" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıAğaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildiKontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.