Kış aylarında enfeksiyon alarmı: 20 saniyelik bu hareket hayat kurtarıyor

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasının doğal olduğunu belirterek, bu hastalıklardan korunmada hijyenin kritik rol oynadığını vurguladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma, kış aylarında havanın soğumasıyla, solunum yolu enfeksiyonlarında bir miktar artış beklendiğini ve bu durumun doğal olduğunu belirterek, enfeksiyona karşı önlemleri anlattı.

"EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ DE KİŞİSEL HİJYEN"

Doktor Kızılelma, açıklamasında "Özellikle hasta olan kişinin kapalı ortamlarda maske kullanması viral enfeksiyonların yayılmasını bir miktar engelleyecektir. Yine kalabalık yerlere gireceksek hasta olmayan kişiler de maske kullanabilir. En önemli unsurlardan biri de kişisel hijyen. Burada da en çok üzerinde durduğumuz konu el yıkamadır. Bu el yıkama, sadece suyla el yıkamak değil, sabunla ve suyla, en az 20 saniye boyunca ellerimizi ovuşturarak yıkamaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra da kurulamalıyız" dedi.

"HER İNSAN FARKINDA OLMADAN BİR GÜNDE 20-30 KEZ ELİNİ YÜZÜNE GÖTÜRÜYOR"

Gereksiz yere ellerin yüze götürülmemesi gerektiğini söyleyen doktor Kızılelma, "Çünkü temasla birlikte ortamdan aldığımız virüsleri vücudumuza taşıyabiliriz. Her insanın, gün boyunca 20-30 kez belki de farkında olmadan ellerini ağzına, burnuna götürdüğü tespit edilmiştir. Ortam temizliği de çok önemlidir. Özellikle kalabalık yaşanan yerlerde kapı kollarının temizlenmesi, masaların, ortak kullanım alanlarının günde birkaç kez temizlenmesi ve ortamın havalandırılması çok önem arz ediyor. Kişisel olarak alabileceğimiz bir diğer önlem de beslenmedir. Dengeli beslenme vücut direncinin yüksek kalması açısından çok önemli. Bol su tüketmemiz gerekiyor ve vücudun ihtiyacı olduğu kadar uyku da uyumamız gerekiyor. Günde 7-8 saat uyumamız vücut direncinin yükselmesi açısından çok önemlidir. Kapı kolları, toplu taşıma araçlarında elle tutunduğumuz yerler, masalar, ortak kullanılan masa gibi alanlar da riskli olabilir" dedi.

"ENFEKSİYONUNUN AĞIRLIĞI DEĞİŞEBİLİR"

Solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinin birden fazla olduğunu söyleyen doktor Kızılelma, "Bu etkene göre geçirdiğiniz solunum yolu enfeksiyonunun ağırlığı da değişebilir. O yüzden kişinin solunum yolu enfeksiyonu geçirirken bol sıvı alması ve dinlenmesi çok önemli. Ateş yüksekliği, öksürük olması, kendini kötü hissetmesi durumunda hasta mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmeli" dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

