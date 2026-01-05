HABER

Kış aylarında kalp krizi ve inme riskine karşı bilinmeyenleri açıkladı!

Soğuk havaların kalp ve damar sağlığı üzerindeki risklerine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, kış aylarında özellikle kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olan bireylerin daha özenli davranması gerektiğini vurguladı. Soğukla birlikte damarların büzüşmesinin kan basıncını yükselttiğini belirten Ermiş, bu durumun kontrolsüz tansiyon artışına, kalp krizi ve inme riskinde artışa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, soğuk havalarda kalp sağlığı hakkında uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ermiş, özellikle kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olan bireylerin kış aylarında daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"SOĞUK HAVANIN KALBE ETKİLERİ"

Soğuk havaların kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi etkiler oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ermiş, “Soğuk havalarda vücut ısısını koruyabilmek için kan damarları daralır. Damarların daralması kan akışını azaltır. Bu durumda kalp, vücuda yeterli kanı pompalayabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu durum kalp kası üzerinde ekstra yük oluşturur” diye konuştu.Damarların daralmasının özellikle periferik damar hastalığı olan kişilerde dolaşım sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ermiş, “Kan akışının azalması; el ve ayaklarda uyuşma, soğukluk hissi ve pıhtı oluşumu riskinde artışa neden olabilir” dedi.

"TANSİYON VE KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Soğuk havanın tansiyon üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ermiş, “Soğukla birlikte damarların büzüşmesi kan basıncını yükseltir. Bu durum yüksek tansiyonu olan kişilerde kontrolsüz tansiyon yükselmelerine, kalp krizi ve inme riskinde artışa yol açabilir” ifadelerini kullandı.

"KALP VE TANSİYON HASTALARINA ÖNERİLER"

Kalp ve damar hastaları ile yüksek tansiyonu olan bireylerin kış aylarında bazı önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ermiş, şu önerilerde bulundu:

Giyinme: Vücut ısısını korumak için kat kat ve kalın giyinilmeli, özellikle göğüs, boyun ve baş bölgesi soğuktan korunmalıdır. Soğuk ve rüzgarlı havalarda koroner damarların daralabileceği ve bunun kalp krizi riskini artırabileceği unutulmamalıdır.

Tansiyon takibi
Soğuk havalarda tansiyon yükselmeye daha yatkın olduğu için yüksek tansiyonu olan kişilerin haftada birkaç kez tansiyon ölçümü yapması büyük önem taşır.

Egzersiz: Soğuk havalarda açık alanda egzersiz yapmadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Sabah erken saatlerde ağır egzersizlerden, kar küreme ve ağır yük taşıma gibi kalbi ani zorlayabilecek aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Beslenme: Omega-3 yağ asitlerinden zengin besinler, sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Dengeli beslenme hem kalp sağlığını korur hem de bağışıklık sistemini destekler.

Düzenli kontroller: Kalp hastalığı olan veya risk taşıyan bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması, olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi açısından önemlidir.

"GÖĞÜSTE SIKIŞMA VE YANMAYA DİKKAT"

Soğuk havalarda özellikle yürürken ya da merdiven çıkarken göğüste sıkışma, yanma, baskı veya ağırlık hissi oluşması durumunda bunun basit bir üşüme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ermiş, "Bu şikâyetler acil değerlendirme gerektirebilir" dedi.Doç. Dr. Ermiş ayrıca, daha önce olmayan ve soğuk havalarda artan nefes darlığı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi yakınmaların da ciddi kalp sorunlarının habercisi olabileceğini belirterek, bu durumda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

