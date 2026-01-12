HABER

Kış aylarında viral enfeksiyonlar artıyor: Kusma ve ishal vakalarına dikkat

Kış aylarında özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında kusma ve ishal vakaları sık görülüyor. Viral kaynaklı enfeksiyonlar, hızlı yayılan bir hastalık kaynağı oluşturuyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, kış aylarında kusma ve ishal vakalarının büyük bölümünün viral olduğunu belirtti.

Toplu yaşam alanlarında virüsler hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Okul ve kreş gibi yerlerde dikkatli olunması gerekiyor.

Aynı tuvaletin kullanılması enfeksiyon riskini artırıyor. Yeterince yıkanmayan eller ve ortak eşyalar virüslerin hızlı yayılmasına yardımcı oluyor.

El hijyeni ve bol sıvı tüketimi, salgınlardan korunmada kritik öneme sahiptir. Bu hususlara dikkat edilmesi şarttır.

Kış aylarıyla birlikte, kusma ve ishal vakalarının arttığı gözlemleniyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu duruma daha duyarlı.

Norovirüs ve rotavirüs gibi etkenler, kapalı alanlarda daha kolay yayılmaktadır. Ani kusma, sulu ishal ve karın ağrısı sık rastlanan belirtiler arasındadır.

Uzm. Dr. Gökrem, soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıfladığını vurguladı. El hijyenine dikkat edilmemesi enfeksiyonların yayılmasını hızlandırır.

Kapalı alanlar, hijyen eksikliği nedeniyle virüslerin yayılmasına zemin hazırlar. Bu konuda insanların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Hastalık süresince bol sıvı alınması oldukça önemlidir. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiği de belirtilmiştir.

Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkisi yoktur. Bu yüzden yalnızca doktor tavsiyelerine uyulmalıdır.

Ateş, halsizlik ve uzun süren ishal durumlarında mutlaka doktora başvurulmalıdır. Erken müdahale hayat kurtarabilir.

El yıkama alışkanlığı, hastalık belirtileri olan kişilerden uzak durmak burada korunmanın en etkili yoludur.

