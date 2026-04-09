Kış geri döndü! Meteoroloji'den 43 il için sarı kodlu uyarı

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye yaz mevsimine hazırlanırken, kış bir anda geri döndü. Yağmur, kar ve fırtına ülkenin büyük bir bölümünü adeta esir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise özellikle yarın için önemli bir uyarıda bulundu.

Kış geri döndü! Meteoroloji den 43 il için sarı kodlu uyarı 1

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde ise yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kış geri döndü! Meteoroloji den 43 il için sarı kodlu uyarı 2

YAĞIŞLARIN ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Cuma günü ise yağışların etkisini daha da artıracağı öngörülüyor. Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde de kuvvetli sağanak alarmı verildi.

Kış geri döndü! Meteoroloji den 43 il için sarı kodlu uyarı 3

43 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye

FIRTINA UYARISI

Ayrıca Doğu Akdeniz’in batısında (Anamur-Silifke arası) rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Avrupa ülkesinde siyasi krizAnkara'daki NATO zirvesi öncesi Avrupa ülkesinde siyasi kriz
İçişleri duyurdu: 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne darbeİçişleri duyurdu: 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne darbe

Anahtar Kelimeler:
kar kış meteoroloj meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

