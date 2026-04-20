Kış geri dönüyor: Hava 10 derece aniden soğuyacak! İstanbullular o güne dikkat

İstanbul’da haftanın başında bahar havası etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Ancak salı ve çarşamba gününden itibaren hava aniden değişecek. Tahminlere göre sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden düşecek ve şehirde serin, yer yer soğuk bir hava etkili olacak.
En düşük sıcaklıkların ise perşembe gecesi görülmesi bekleniyor. 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece termometrelerin 3 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.
Soğuk hava dalgası yalnızca sıcaklık düşüşüyle sınırlı kalmayacak. Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Uludağ ve Kartepe gibi kış turizmi merkezlerinde çarşamba günü lapa lapa kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava dalgası iç ve doğu bölgelerde daha etkili olacak. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşünün özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğini belirtti. Vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.
