Kış geri geldi: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! 25 kent için Sarı ve turuncu kodlu uyarılar

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre yurdun birçok farklı noktasında kış şartlarının etkili olması bekleniyor. Valiliklerden vatandaşlara uyarılar gelmeye devam ederken İstanbul ve Ankara için de kar yağışı uyarıları yapıldı.

BAŞKENTE KAR GELİYOR

Ankara Valiliği, başkentte yarın kar beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Bugün İstanbul’da öğleden sonra parçalı bulutlu başlayan hava, akşam saatlerinde yağmura dönüyor ve gece boyunca hem sıcaklık düşüyor hem de rüzgar şiddetleniyor (maksimum 57 km/sa). Gece yarısından sonra hava 6°C’ye kadar düşerken kısa süreli karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Ardından hava bulutlu şekilde devam ediyor, sabah saatlerinde sıcaklık 3°C’ye kadar düşüyor.

ORTA KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI HAKİM OLACAK

Yarın Orta Karadeniz'de beklenen kar yağışının öğle saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20 cm, yer yer 20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BATI KARADENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yarın Batı Karadeniz'de beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklen yerlerde buzlanma ve don olayı, çığ riski, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN 26, YARIN 25 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Bugün “Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis” için sarı “Van ve Hakkari için turuncu uyarı yapıldı.

Yarın ise, “Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce” için sarı uyarı yapıldı.