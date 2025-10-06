HABER

Kış kapıda, uyarılar art arda geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış etkili olacak... Turuncu ve sarı kodlu alarm

Türkiye'de kara kış kapıda. Uyarılar art arda geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 4 il için turuncu, 16 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Ayrıca AKOM, İstanbul için uyarı geçti. İstanbul'da sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşmesi ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yunanistan'dan yola çıkan 'Siklon Dalgası' ise bu gece Türkiye'de etkisini gösterecek. İşte hava durumuna dair son detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış resmen geldi. Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte düşüşe geçen hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağış beklendiği belirtildi.

Kış kapıda, uyarılar art arda geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış etkili olacak... Turuncu ve sarı kodlu alarm 1

BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK! SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Yarın için; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kış kapıda, uyarılar art arda geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış etkili olacak... Turuncu ve sarı kodlu alarm 2

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI: "KUVVETLİ SAĞANAK"

Öte yandan AKOM da İstanbul için uyarı yayımladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 6-8 derece birden azaldığının bildirildiği uyarıda "Beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kış kapıda, uyarılar art arda geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış etkili olacak... Turuncu ve sarı kodlu alarm 3

4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarı haritasında Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için turuncu kodlu uyarı verildi.

Kış kapıda, uyarılar art arda geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış etkili olacak... Turuncu ve sarı kodlu alarm 4

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Haritada; Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için de sarı kodlu uyarı verildi.

Kış kapıda, uyarılar art arda geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış etkili olacak... Turuncu ve sarı kodlu alarm 5

BU GECE YUNANİSTAN'DAN GELİYO! SİKLON DALGASI TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda ise Yunanistan, 'Siklon Dalgası'nın geleceği belirtildi. Açıklamada, "Siklonik yağış sisteminde 2. dalga geliyor. Yurdumuz pazartesi gecesi Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde Salı-Çarşamba su baskını riski yüksek! Dikkatli olun, siklonik sistemi takipteyiz" denildi.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

