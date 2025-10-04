Kış lastiği zorunluluğu süresi uzatıldı! Uygulama 15 Kasım'da başlıyor

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sürücülere Önemli Uyarı: Kış Lastiği Takma Zorunluluğu Artık 5 Ay Sürecek

Kış ayları yaklaşırken, sürücülerin güvenliği için kritik bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla, kış lastiği kullanma zorunluluğunun süresi uzatıldı. Daha önce 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, yeni düzenlemeyle 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu değişiklik, özellikle kış şartlarının çetin geçtiği bölgelerde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapıldı.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bu tebliğ ile daha önce 4 ay olan zorunluluk süresi, mevsim koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurularak 5 aya çıkarıldı. Amaç, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin ve yolcuların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme, kış lastiklerinin soğuk hava koşullarında daha kısa fren mesafesi ve daha iyi yol tutuş sağladığı gerçeğinden hareketle yapıldı. Uzmanlar, hava sıcaklığının +7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Kış lastikleri, özel kauçuk karışımları ve desenleri sayesinde buzlu ve karlı zeminlerde daha iyi performans göstererek kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm araçlar için zorunlu olacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastikler, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekiyor. Valilikler, il sınırları içindeki hava ve yol koşullarını dikkate alarak, zorunluluk süresini birer ay uzatma yetkisine sahip olacaklar.

Denetimler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapılacak. Kış lastiği kullanmayan ticari araç sahiplerine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında para cezası uygulanacak. 2025 yılı için belirlenen ceza miktarı 5 bin 856 TL olarak açıklandı. Bu nedenle, sürücülerin mağdur olmamaları ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için belirtilen tarihler arasında kış lastiklerini taktırmaları önem taşıyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın kış lastiği zorunluluğu süresini uzatma kararı, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için atılmış önemli bir adım. Sürücülerin, belirtilen tarihler arasında kış lastiklerini taktırmaları ve kış aylarında daha dikkatli araç kullanmaları, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki, kış lastiği sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik önlemidir.