Kısa kolluları hazırlayın: 27 dereceyi görecekler! Sıcaklıklar artıyor

Bir sıcak bir soğuk derken vatandaşlar hava durumunu yakından takip etmeye başladı. Bugün sıcak sevenleri sevindiren bir hava olacak. Sıcaklık birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Soğuklara tamamen veda edilmese de kışa kısa bir yaz molası verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava kaç derece olacak? İşte yanıt.
Yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava vatandaşları karşılayacak. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine doğru iç ve doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis olacak.
Sıcak hava sevenlerin beklediği haber ise Meteoroloji'den geldi. Tahminler, hava sıcaklığının yurt genelinde normalin üzerinde olacağına işaret ediyor.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17
Okuyucu Yorumları 0 yorum