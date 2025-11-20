HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kısa kolluları hazırlayın: 27 dereceyi görecekler! Sıcaklıklar artıyor

Son dönemlerde kendini hissettiren soğuklar az da olsa etkisini kaybedece. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bazı bölgelerde yağış beklense de güneş kendini daha çok gösterecek. İstanbul 20, Ankara 17 dereceyi yaşarken sıcaklığıyla meşhur Adana 27 dereceyle yazdan kalma bir gün yaşayacak. İşte ülke genelinde hava durumu!

Kısa kolluları hazırlayın: 27 dereceyi görecekler! Sıcaklıklar artıyor
Ufuk Dağ

Bir sıcak bir soğuk derken vatandaşlar hava durumunu yakından takip etmeye başladı. Bugün sıcak sevenleri sevindiren bir hava olacak. Sıcaklık birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Soğuklara tamamen veda edilmese de kışa kısa bir yaz molası verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava kaç derece olacak? İşte yanıt.

Kısa kolluları hazırlayın: 27 dereceyi görecekler! Sıcaklıklar artıyor 1

BATIDA HAFİF YAĞIŞ VAR!

Yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava vatandaşları karşılayacak. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine doğru iç ve doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis olacak.

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Sıcak hava sevenlerin beklediği haber ise Meteoroloji'den geldi. Tahminler, hava sıcaklığının yurt genelinde normalin üzerinde olacağına işaret ediyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

RÜZGAR

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye sürdürülebilir turizmde dünya lideri: "64 milyarlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum"Türkiye sürdürülebilir turizmde dünya lideri: "64 milyarlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum"
Eren 12 yaşında öldü; nedeni tavuk döner mi?Eren 12 yaşında öldü; nedeni tavuk döner mi?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Adana İstanbul İzmir sıcak çarpması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.