Kısa kolluları hazırlayın: 27 dereceyi görecekler! Sıcaklıklar artıyor

Bir sıcak bir soğuk derken vatandaşlar hava durumunu yakından takip etmeye başladı. Bugün sıcak sevenleri sevindiren bir hava olacak. Sıcaklık birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Soğuklara tamamen veda edilmese de kışa kısa bir yaz molası verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava kaç derece olacak? İşte yanıt.

BATIDA HAFİF YAĞIŞ VAR!

Yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava vatandaşları karşılayacak. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine doğru iç ve doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis olacak.

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Sıcak hava sevenlerin beklediği haber ise Meteoroloji'den geldi. Tahminler, hava sıcaklığının yurt genelinde normalin üzerinde olacağına işaret ediyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

RÜZGAR

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17