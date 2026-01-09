HABER

Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu!

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyayı ayağa kaldıran bir hamlede bulunmuştu. ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'tan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu kaçırarak gözaltına almıştı. Yargılama süreci başlayan Maduro'nun akıbeti merak edilirken Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olup olmayacağı tüm dünya tarafından merak ediliyordu. Trump, bu konuya açıklık getirdi.

Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu!

Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela'ya düzenlenmesi muhtemel ikinci dalga saldırıya ilişkin paylaşım yaptı. Venezuela'nın "barış arayışı" göstergesi olarak çok sayıda siyasi suçluyu serbest bırakmaya başladığını belirten Trump, bunun "çok akıllıca ve önemli bir jest" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu! 1

"İPTAL ETTİM"

Trump, ABD ve Venezuela'nın, özellikle petrol ve gaz altyapısının "çok daha büyük ve modern şekilde" inşası konusunda işbirliği yaptığına işaret ederek, "Bu işbirliği dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim." ifadesini kullandı.

"Bu saldırılara artık ihtiyaç kalmadı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, tüm gemilerin "güvenlik ve emniyet" gerekçesiyle de yerinde kalacağını açıkladı.

Trump, gün içerisinde Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini yineleyerek, "En az 100 milyar dolar yatırım yapılacak." ifadesine yer verdi.

Venezuela ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu! 2

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Venezuela ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu! 3

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro abd trump
En Çok Aranan Haberler

