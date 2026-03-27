Kişisel hesabındaki paylaşım istifa getirdi: İYİ Partili başkan görevinden ayrıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Osman Özen, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın parti üzerinden tartışma konusu haline gelmesi üzerine söz konusu kararı aldığını belirtti.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada istifa kararını kendi iradesiyle aldığını belirtti. Siyaseti hiçbir zaman makam odaklı görmediğini ifade eden Özen, bu anlayış doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.

KİŞİSEL HESABINDAKİ PAYLAŞIM İSTİFA GETİRDİ

Açıklamasında şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın parti üzerinden tartışma konusu haline gelmesi üzerine söz konusu kararı aldığını belirten Özen, görevden alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Özen, istifasının tamamen kendi iradesi ve siyasi sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu ifade ederek, önceliğinin mensubu olduğu partinin ve il başkanlığının kamuoyu nezdinde yıpranmaması olduğunu dile getirdi. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına, il başkanlığına ve Salihli kamuoyuna teşekkür eden Özen, siyasi çalışmalarını görevinden bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.

27 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek: "Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli"Bakan Gürlek: "Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli"
İzmit'teki silahlı saldırıda kahreden detaylar: "Tek suçu orada olmak"İzmit'teki silahlı saldırıda kahreden detaylar: "Tek suçu orada olmak"

En Çok Okunan Haberler
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

