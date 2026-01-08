HABER

Kışlık berelerin tepesindeki ponponun amacı nedir?

Ponponlu bereler çocuk ve yetişkin her yaş grubunda yaygın olarak kullanılır. Spor giyim tarzında sıkça tercih edilen bu modeller günlük kombinlere bir canlılık katar. Çoğunlukla renkli iplerden yapılan ponponlar kışın gri ve kasvetli havasında şık bir görünüm sunmaktadır. Peki, kışlık berelerin tepesindeki ponponun amacı nedir?

Defne Vera Şahin

Kış mevsimiyle beraber soğuk havalara karşı alınan önemler hayatın doğal bir gerekliliğidir. Bu mevsimde kalın montlar, atkılar, eldivenler ve bereler sert hava koşullarına uyum sağlamak için tercih edilir. Bilhassa bereler baş bölgesini sıcak tutması nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez aksesuarlardır. Birçok bere modelinin tepe noktasında yer alan yumuşak ve yuvarlak parça çoğu kişinin aşina olduğu bir detaydır. Ponpon olarak adlandırılan bu parçanın ne işe yaradığı ise en çok araştırılan konulardan biridir.

Kışlık berelerin tepe noktasında yer alan ponpon günümüzde çoğu kişi tarafından yalnızca estetik bir detay olarak görülebilir. Ponponların geçmişi ise aslında oldukça eskiye uzanırken farklı anlamlar taşıdığı görülmektedir. Bu yuvarlak parça yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda ve topluluklarda değişik amaçlarla kullanılmıştır. Yıllar geçtikçe işlevsel kimliğinden koparak modern giyimin bir parçası haline gelmiştir.

Ponponun tarihsel yolculuğuna bakıldığında ilk olarak askeri ve dini kıyafetlerde kendine yer bulduğu görülür. İngiltere’de askerler ve denizcilerin üniformalarında kullandıkları ponponlarla rütbe ve statülerini ifade etmiştir. Ponponlardaki renk, boyut ve kullanılan malzeme kişinin görevini ya da konumunu ayırt etmeye yardımcı unsurlar olmuştur. Bu yüzden ponponun süslemenin ötesinde iletişim aracı olarak kullanıldığı söylenebilir.

Benzer şekilde dinî kıyafetlerde kullanılan ponponlar da önemli bir simge olmuştur. Katolik din adamlarının törenlerde taktığı ve “biretta” adı verilen şapkaların üzerindeki ponponlar rütbe ve görev farklarını yansıtmıştır. Bu şapkalar ciddi ve resmi ortamların bir parçası olurken ponponlar da resmiyetin tamamlayıcı bir öğesi olarak kabul edilmiştir.

Ponponun işlevsel amacı ise Fransız denizcilerde dikkat çekmektedir. Denizcilik yaşamının zorlu şartları düşünüldüğünde gemi içerisinde hareket hâlindeyken başın darbe alması oldukça yaygın bir durumdur. Bu yüzden berelerin tepesine eklenen yumuşak ponponlar başın üst kısmını korumaya yönelik kullanılan bir çözüm olmuştur. Küçük gibi görünen bu parça aslında denizciler için günlük yaşamda önemli bir rahatlık sağlamıştır.

Dünya genelinde farklı kültürlerde ponponun anlamı değişiklik göstermiştir. Güney Amerika’daki bazı yerel topluluklar geleneksel kıyafetlerinde kullandıkları renkli ponponlarla medeni hâllerini ya da sosyal statülerini ifade etmişlerdir. Renklerin ve desenlerin her biri toplum içinde belirli bir mesaj taşımıştır. Bu açıdan bakıldığında ponponlar kültürel kimliğin görsel bir unsuru olmuştur.

Bu farklı kullanım alanları ve anlamları zaman geçtikçe unutulmuş ve modern dünyada moda unsuru olarak algılanmaya başlanmıştır. Günümüzde kışlık berelerin üzerindeki ponponlar geçmişteki rollerinden bağımsız olarak tasarıma estetik katan bir detay olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden üretilen pek çok berenin tepe kısmında bir ponpon yer almaktadır.

