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Kışlıkları geri çıkarın! İstanbul Valiliği uyardı... Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Vatandaşlar yaz mevsimine hazırlık yapmaya başlarken havalar yeniden soğudu. Bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek. İstanbul Valiliği de soğuk ve yağışlı hava için vatandaşları uyardı.

Kışlıkları geri çıkarın! İstanbul Valiliği uyardı... Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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DOĞU ANADOLU'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TRAKYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI! SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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