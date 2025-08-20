HABER

Kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalışan cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalışan cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlü İ.K.’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde hükümlünün cezaevinden firar ettikten sonra kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştığı ve Kaman istikametine doğru hareket ettiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kaman karayolu üzerindeki bir köy yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.K., cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
