HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürüp, intihar etmişti! Bıraktığı mektup ortaya çıktı: "Beni cani katil olarak görmeyin"

Adana'da sevgilisini vahşice öldürdükten sonra intihar eden şahsın yazdığı mektup ortaya çıktı. Katil zanlısı mektubunda,"Polis ağabeylerim bu olayları araştırın" dediği görüldü.

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürüp, intihar etmişti! Bıraktığı mektup ortaya çıktı: "Beni cani katil olarak görmeyin"
Begüm Özkaynak

Olay, 19 Nisan akşam saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evde kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

AW459187_07

Tartışmada Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdü daha sonra 12. kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi. Engin Yüce'nin yazdığı 6 sayfalık mektup ortaya çıktı.

AW459187_08

"BENİ CANİ KATİL OLARAK GÖRMEYİN"

Engin Yüce yazdığı mektupta, "Bir gün böyle bir kayıt alacağımı ve bu yaşımda öleceğimi hiç düşünmezdim. Hayat çok ve çok garip özellikle benim için hep öyle oldu. Lütfen beni cani katil olarak görmeyin, ben asla böyle birisi değilim hiçbir zamanda olmadım. Beni yakından ve uzaktan tanıyan herkes bilir. İyi yürekli ve cana yakın bir insan olduğumu ben hayatımda karınca incitmemiş bir insanım çöpünü yere atmayan ne insanlara ne çevreye ne de hayvanlara zarar vermiş birisiyim" dedi.

AW459187_01

"POLİS AĞABEYLERİM BU OLAYLARI ARAŞTIRIN"

Yüce, "Lütfen polis ağabeylerim tüm emniyet birimlerinden Allah rızası için tek istediğim bu olayların araştırılması ve ismini vereceğim tüm şahısların yakalanmasını istiyorum. Çünkü ben zaten bu olaylardan önce zar zor yaşıyordum. Artık beni hiç yaşanmaz hale getirdiler" diyerek kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği kişilerin ismini yazdı.

AW459187_02

"BENİM NAMUSUMLA BİLE OYNADILAR"

Engin Yüce mektubunda, "Ben katil değilim adli sicil kaydım bile yok. Benim her şeyimle oynadılar. Unutmaya çalıştım olmadı. Benim namusumla bile oynadılar" ifadelerini kullandı.

AW459187_03

AW459187_04

AW459187_05

AW459187_06

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldiİstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Şişli’de sokakta rastgele ateş açan kişi tutuklandı!Şişli’de sokakta rastgele ateş açan kişi tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
İntihar mektup bıçak kız arkadaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"

Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.