HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde A.G., kız arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklanırken, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. isimli genç kız, arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.G. isimli şahıs H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı 1

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı 2

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı 3

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı 4

Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı 5

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzerinde 170 adet uyuşturucu hapla yakalandıÜzerinde 170 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Aksaray’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralıAksaray’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.