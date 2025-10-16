Kız arkadaşının ailesi dehşet saçtı! Abisi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. isimli genç kız, arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.G. isimli şahıs H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır