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Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı! Kar maskeli şahıs tarafından bacağından vuruldu

Eskişehir’de sokakta kız arkadaşıyla yürüyen bir genç, kar maskeli şahıs tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı! Kar maskeli şahıs tarafından bacağından vuruldu

Olay, Vişnelik Mahallesi Kuram Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşı ile birlikte sokakta yürüyen A.Y. (22), tanımadığı ve kar maskeli bir şahıs tarafından silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çokça polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇIKAN KURŞUNLAR PARK HALİNDEKİ ARACA ZARAR VERDİ

Öte yandan, saldırı anında silahtan çıkan kurşunlardan biri park halindeki 26 AHY 156 plakalı aracın arka camına isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir saldırı
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