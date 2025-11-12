HABER

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle aileler arasında çıkan kavganın ardından, bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Tabanca ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda İsmet B. (22) isimli kadın hayatını kaybetti, J.B. (10) ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi’nde aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam ‘kız isteme’ meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı.

KAVGA EDENLER TUTUKLANDI

Olayda 2 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği İsmet B. isimli kadın hayatını kaybetti, yeğeni J.B. isimli çocuk ise yaralandı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Diyarbakır silahlı saldırı
