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Kız meselesi yüzünden ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa’da iddiaya göre "Kız meselesi" yüzünden çıkan tartışma meydan muharebesini aratmadı.

Kız meselesi yüzünden ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa’da iddiaya göre "Kız meselesi" yüzünden çıkan tartışma meydan muharebesini aratmadı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kavgada, 1 kişi yaralandı. Ayrıca, şüphelilerin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında "Kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Bu sırada olay yerinde görevli olan çevik kuvvet ekipleri takviye ekip çağırdı. Yaşanan kavga, ekiplerin gelmesiyle son buldu. Kavgada, 1 kişi yaralanırken şüphelilerin yapılan üst aramalarında 1 adet bıçak ele geçirildi.

Kız meselesi yüzünden ortalık meydan muharebesine döndü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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