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  4. Kız öğrenci yurdunda yangın paniği! İtfaiye büyümeden söndürdü

Kız öğrenci yurdunda yangın paniği! İtfaiye büyümeden söndürdü

12.03.2025 23:29
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, endişe yarattı. Elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kız öğrenci yurdunda yangın paniği! İtfaiye büyümeden söndürdü

Serdivan ilçesinde bulunan Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu'nda bir odadaki elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Odada bir anda alevler yükselirken yurtta kalan öğrenciler dışarıya çıktı. Yurttaki yağmurlama sisteminin devreye girmesi alevlerin büyümesini engelledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Odasında yangın çıkan kız öğrenci, "Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim" diye konuştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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