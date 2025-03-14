Kızamıkta, 27 yıl sonra en yüksek vaka sayısı! Avrupa için alarm... DSÖ: "Geri döndü"

DSÖ ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.

"2023 İÇİN BİLDİRİLEN SAYININ İKİ KATI"

Avrupa Bölgesi'nde 2024 için 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği raporda, "Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997'den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı." denildi.

YÜZDE 40'INDAN FAZLASI 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA GÖRÜLDÜ

Vakaların yüzde 40'ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne işaret edilen raporda, bildiren vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

Raporda, "(2024 ve sonrası için) 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre kızamık nedeniyle toplam 38 ölüm bildirildi." bilgisi paylaşıldı. Avrupa Bölgesi'nin, 2024'te küresel olarak tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu da kaydedildi.

"KIZAMIK GERİ DÖNDÜ, BU BİR UYARI ÇAĞRISI"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, şu ifadeleri kullandı:

"Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz. Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı."