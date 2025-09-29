HABER

Kızıl şahin emin ellerde

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma personeli tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisi yapılmak üzere yetkililere teslim edildi.Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, arazide icra ettikleri devriye sırasında yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, arazide icra ettikleri devriye sırasında yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerinden teslim alınan kızıl şahin, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

