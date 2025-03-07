HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi! O anlar kamerada

Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi! O anlar kamerada

07.03.2025 11:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kızıl şahin, arazide çekim yapan Özkan Ata'nın (43) kullandığı dronla mücadele etti. O anlar, dron kamerasına yansıdı.

Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi! O anlar kamerada

Bismil ilçesinde 2 kızıl şahin, boş arazide çekim yapan Özkan Ata'nın kullandığı dronla mücadele etti. Şahinler, uzun süre dron etrafında döndü. O anlar, dron kamerasına yansıdı. Daha önce küçük dronunu şahinlerin düşürdüğünü belirten Ata, "2013 yılından beri düzenli bir şekilde, rutin haline getirerek dron uçuruyorum. Çoğunlukla burada kuşlarla ya da doğayla iç içe uçuyoruz. Son zamanlarda şahin sürüleri ile beraber uçuyoruz. Onlar da bize yavaş yavaş uyum sağlıyor. Önce bir tanesiyle başlayıp sonra bütün sürüyü arkalarına toplayıp burada güzel bir senkronla uçuyoruz" diye konuştu.

SESE DOĞRU GELİYORLAR

Kullandığı dronun normal dronlara göre sesinin yüksek olduğunu belirten Ata, "Burada 1 kilometre çapta sesini duyabilmeniz mümkündür. Bu sese doğru geliyorlar. Hiçbir şekilde bize çarpmadan, senkron bir şekilde daireler çizerek beraber saatlerce uçuyoruz. Zaten doğaları gereği uçmayı çok seviyorlar. Kendi türlerinden farklı bir şeyle karşılaştıkları için, bu onlar için daha keyifli bir hale geliyor. Küçük dronları uçurduğumuz zaman bize saldırıyordu. Geçen 2 hafta önce 5 inçlik cihazımızla yere indirdiler. Ama şu anki cihazımız daha büyük olduğu için gözleri kesmiyor. Uçmak keyiflidir. Bu bizim için bir tutku bir yaşam haline geldi. Bu şekilde Allah ömür verdiği sürece uçurmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

6'ncı kattaki balkondan düştü, hayatını kaybetti6'ncı kattaki balkondan düştü, hayatını kaybetti
Batman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandıBatman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şahin dron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.