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Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık neye iyi gelir?

Anadolu’nun bazı bölgelerinde zoğal, ergen, kiren, şeytan aldatan, kiran gibi isimlerle de bilinen kızılcık boyu 5 cm ile 8 cm arasında değişkenlik gösterebilen, sarı renkli küçük çiçekleri olan, iki yüzü de tüylü, koyu yeşil, kızıl ya da siyah renkli elips şeklinde meyveleri bulunan ekşi tadıyla bilinen bir ağaçtır.

Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık neye iyi gelir?
Ferhan Petek

İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde insan sağlığına birçok faydası bulunan kızılcık meyvesi, farklı formları ile tüketilebilir ve kullanılabilir. Tarhanadan reçel yapımına, marmelat yapımından hoşafa birçok tarifin içinde yer alabilen kızılcık hem içecek hem de yiyecek olarak tüketilebilen son derece yüksek besin değeri olan bir yiyecektir. Odunu liflidir, esnek ve dayanıklı olur. Yoğunluğu çok fazla olduğu için suda batar. Sopa ve baston yapımında da kullanılan kızılcığın kabuklarından boya, yapraklarından ise tanen üretilir. Parklarda ve bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılabilen kızılcık her açıdan faydalıdır ve kullanım alanı son derece geniştir.

Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık neye iyi gelir?

Acı ve ekşimsi tadı ile bilinen, yuvarlak biçimde, küçük boyutlarda olan kızılcık, yaban mersini meyvesi ile aynı familyadan gelmektedir. Çiğ olarak çok nadir tüketilir. Daha çok pişirilir ve hem içecek hem yiyecek olan birçok tarifte kullanılabilir. Antioksidan yapısı ile yüksek besin değeri ile insan sağlığına çok faydalı bir besin olarak bilinir. Yaklaşık 80 gram kızılcık 12 kalori, 2 gram şeker, 3 gram lif, 76 miligram potasyum, 2 gram karbonhidrat, 0.1 gram yağ içerir.

Farklı formları ile ve farklı tarifler içinde en bilinen genel kızılcık faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar ise şunlardır:

  • İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.
  • Diyabet hastalığının karaciğer ya da böbrek sorunları gibi kronik rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçer.
  • Serbest radikallerle mücadele edebilmesi için vücuda ihtiyacı olan direnci sağlar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Kolesterol seviyelerini korur ve dengede tutulmasını sağlar.
  • Sindirim sistemi sağlığını destekler.
  • Bol miktarda C vitamini içerir.
  • Antioksidan kaynağıdır.
  • Lif içerir.
  • Kapalı kaplarda ve doğru sıcaklıklarda uzun süre saklanarak türlü içecek ya da tatlıların yapımında kullanılabilir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
  • Potasyum, fosfor, kalsiyum, protein gibi mineraller içerir.
  • B grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B6 ve B 12 içerdiği için hafızaya ve beyin fonksiyonlarına da olumlu etki sağlar.
  • D vitamini içerir.

Kızılcık böbreklere iyi gelir mi?

Kızılcıktan yapılan kızılcık tarhanası, un, su, tuz, yoğurt ve çeşitli baharatlar ile birlikte hazırlanan bir çorba türüdür. Anadolu mutfağına has bir lezzet olan bu çorba yaygın olarak yapılmakta ve tüketilmektedir. Lezzeti ile olduğu kadar sağlığa olan yararları ile de bilinen ve tercih edilen kızılcık tarhanası dişlerden böbreklere birçok farklı konuda insan sağlığı için faydalı ve önemlidir. İyi geldiği bazı durumlar ve hastalıklar ise şunlardır:

  • Böbrek taşı
  • Dişlerde çürük
  • Ülser
  • Gastrit
  • Çeşitli mide sorunları
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Kanser hücrelerinin oluşumu
  • Kemik sorunları
  • Fosfor ve potasyum eksikliği
  • Kas sorunları
  • Sindirim sorunları
  • Kansızlık
  • Metabolizmanın yavaş çalışması
  • Halsizlik
  • Bakteri ve mikrop oluşumu
  • Mide sorunları

Kızılcık günde ne kadar tüketilmelidir?

Diğer birçok yiyecek ve içecek için geçerli olan durum kızılcık için de geçerlidir. Eğer fazla tüketilirse hangi formunda olursa olsun kişiler üzerinde olumsuz etkiler görülebilir. Özellikle alerjik bünyeleri olanlar, hamileler, emziren anneler, kronik hastalıkları bulunan kişiler aldıkları miktarlara ve kullanım sıklığına çok dikkat etmeli hatta fazla tüketmemelidir. Mutlaka doktora danışarak doktor onayına göre kızılcık tüketilmelidir. Aksi takdirde olası bazı yan etkiler görülebilir.

Genel olarak meyve suyu ya da kurutulmuş olarak atıştırmalık gibi tüketilen kızılcık çok nadir çiğ tüketilir. Komposto, reçel, marmelat yapımı için de kullanılabilen kızılcık ayrıca salatalarda ya da çeşitli et ve tavuk yemeklerinde de yer alabilmektedir. Mevsiminde alınan ya da toplanan kızılcıklar dondurucularda 1 yıla kadar saklanabilir.

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