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Kızıldeniz'de dehşet anları! Yunan yük gemisi silahlı saldırıya uğradı

Yemen’den 51 deniz mili uzaklıkta seyreden Liberya bandıralı Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı.

Kızıldeniz'de dehşet anları! Yunan yük gemisi silahlı saldırıya uğradı
Begüm Özkaynak

Kızıldeniz’de Magic Seas adlı Libya bandralı bir Yunan yük gemisi uğradığı saldırı sonucunda su alarak battı. İngiltere merkezli bir denizcilik şirketi ve bir güvenlik firmasının açıklamalarında, "Gemi, Yemen’in Güneybatı kıyılarından 51 deniz mili uzaklıkta yol alırken saldırıya uğradı. İlk olarak sekiz küçük bottan açılan silah ateşi ve roketlerle hedef alındı, gemideki güvenlik de ateşe karşılık verdi. Saldırıda ayrıca insansız deniz araçları kullanıldı ve bunlardan 2 tanesi geminin iskele tarafına isabet ederek gemide yangın ve taşınan yükte hasar meydana gelmesine neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN BİR TARAF ÇIKMADI

Güvenlik şirketleri geminin mürettebatında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtirken, gemi işletmecisi firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Saldırıyı henüz üstlenen bir taraf çıkmadı.

TRUMP 'ORTA DOĞU’DAKİ DENİZ YOLLARININ ARTIK SALDIRILARA UĞRAMAYACAĞINI' BELİRTMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump, Husilerle anlaşmaya varıldığını ve Orta Doğu’daki deniz yollarının artık saldırılara uğramayacağını söylemişti. Anlaşmaya göre ne ABD ne de Husiler, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda birbirini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari deniz trafiğinin kesintisiz akışı güven altına alınacaktı. Husiler, Haziran ayında ise ABD’yi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılara katılması halinde gemilerinin hedef alınacağı konusunda uyarmıştı.

(İHA)

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Kızıldeniz Yemen gemi kuru yük gemisi
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