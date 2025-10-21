Kızılhaç, Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı.

İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.