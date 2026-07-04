Kızılırmak Nehri'nde çırpınan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Küpeli Mahallesi’nde Kızılırmak Nehri'nin kenarına piknik yapmak için giden yabancı uyruklu ailenin çocuklarından H.E. (11), serinlemek için suya girdi. H.E.'nin akıntıya kapılarak çırpındığını gören baba M.E. (40) çocuğunu kurtarmak için suya atladı.

ÇOCUĞUNU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Çocuğuyla birlikte akıntıya kapılan M.E. suda kaybolurken, çocuk H.E. suda bir ağaca takıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK KURTARILDI BABA KAYIP

Ağaca takılan H.E., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan H.E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Özvatan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekiplerin baba M.E.’yi kurtarmak için başlattığı çalışmalardan bir sonuç alınamazken, havanın kararması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır