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Kızılırmak Nehri'nde çırpınan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba kayboldu

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba kayboldu. Suda ağaca takılan çocuk, ekipler tarafından kurtarılırken, babayı arama çalışmalarının yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kızılırmak Nehri'nde çırpınan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Küpeli Mahallesi’nde Kızılırmak Nehri'nin kenarına piknik yapmak için giden yabancı uyruklu ailenin çocuklarından H.E. (11), serinlemek için suya girdi. H.E.'nin akıntıya kapılarak çırpındığını gören baba M.E. (40) çocuğunu kurtarmak için suya atladı.

Kızılırmak Nehri nde çırpınan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba kayboldu 1

ÇOCUĞUNU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Çocuğuyla birlikte akıntıya kapılan M.E. suda kaybolurken, çocuk H.E. suda bir ağaca takıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Kızılırmak Nehri nde çırpınan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba kayboldu 2

ÇOCUK KURTARILDI BABA KAYIP

Ağaca takılan H.E., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan H.E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Özvatan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekiplerin baba M.E.’yi kurtarmak için başlattığı çalışmalardan bir sonuç alınamazken, havanın kararması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Kayseri boğulma
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