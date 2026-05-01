HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kızını ameliyat masasında kaybeden babanın tabuttaki evladına son bakışı

İzmir’de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın tabutuna gelinlik ve duvak örtülürken, acılı baba kızının tabutunun başından dakikalarca ayrılamadı.

İzmir’de yaşayan 23 yaşındaki Hatice Öncü, 22 Nisan tarihinde Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurmuştu. İddiaya göre ameliyat sırasında fenalaşan genç kız, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Öncü, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Ailesi, kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Hatice Öncü’nün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan genç kızın cenazesi, Basmane Çorakkapı Camii’ne getirildi.

Tabuta gelinlik ve duvak örtüldü

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Hatice’nin tabutunun üzerine beyaz duvak ve gelinlik örtüldü. Törene; anne Remziye Kanak, baba İbrahim Öncü, kız kardeşi Esma Nur Öncü, erkek kardeşleri Bünyamin ve Halil Öncü, dedesi Mehmet Mahsun Kanak, amcası Nurettin Öncü ile çok sayıda seveni ve vatandaş katıldı.

Babanın en acı anı

Cenaze töreninde ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Baba İbrahim Öncü ve genç kızın kardeşleri, gelinlik örtülü tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Dakikalarca kızının tabutunun başından ayrılamayan ve sürekli ağlayan acılı baba İbrahim Öncü’nün en acı anları yürekleri dağladı. Gözü yaşlı babayı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından Hatice Öncü’nün cenazesi defnedilmek üzere Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı’na götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.