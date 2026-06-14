Kızını kaçıran gencin kulağını kopardı: Babadan falçatalı dehşet!

Aksaray'da Ö.Ç. (48), daha önce kızını kaçıran A.F.Ö.'nün (24) bir kulağını falçatayla kesip kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. (35) de arbede sırasında elinden yaralandı.

YOLDA KARŞILAŞTILAR, KAVGA BAŞLADI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ö.Ç., yolda daha önce kızını kaçıran A.F.Ö. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ö.Ç., yanındaki falçatayla A.F.Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

POLİS DE YARALANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı.

KOPAN KULAĞI POLİSLER YERDE BULDU

A.F.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KULAK İÇİN AMELİYATA ALINDI

A.F.Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

3 GÖZALTI

Ö.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları E.Ç. ve T.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır