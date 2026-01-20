HABER

Kızının erkek arkadaşını tüfekle yaralayan baba adliyeye sevk edildi

Karabük’te kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladıktan sonra gözaltına alınan baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızının erkek arkadaşını tüfekle yaralayan baba adliyeye sevk edildi

Gece yarısı Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı’nda meydana gelen olayda M.K., kapısına gelen kızının erkek arkadaşı B.H. (23) ile girdiği tartışmasının büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti.
Ayağından yaralanan B.H., kız arkadaşı E.K. ile birlikte apartmandan kaçarak bir arka sokaktaki binaya sığındı.
Bu sırada M.K.’nin evinin camından çevreye rastgele ateş açtığı, silah sesleri nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı gence, olay yerinde bulunan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş tarafından sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan çağrılar sonrası M. K. tüfekteki fişekleri apartman bahçesine atarak teslim oldu. Şüpheli, suç aletiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

