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Kızının katili ağırlaştırılmış müebbet aldı! Acılı anne avukatın boynuna sarılıp 'bu son olsun' diyerek ağladı

21.02.2025 18:38
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'u bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Rıdvan Kurt, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt, verilen cezaya sevinerek avukatın boynunu sarılıp "Bu son olsun, ben yandım başka anneler yanmasın" diyerek gözyaşı döktü.

Kızının katili ağırlaştırılmış müebbet aldı! Acılı anne avukatın boynuna sarılıp 'bu son olsun' diyerek ağladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 19 Ocak 2023'te korkunç bir olay meydana geldi. Dini nikahla Rıdvan Kurt ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ!

Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt'u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu. Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt, tedavisinin ardından tutuklandı.

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Kurt'un 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya Akkurt'un annesi Nergis, babası Ahmet Akkurt, tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Rıdvan Kurt, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu, göğsüne şişle vurulduktan sonra olayların buraya geldiğini ve pişman olduğunu söyledi.

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"BİZİM TALEBİMİZ VE İSTEĞİMİZ BUYDU"

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında Akkurt ailesinin avukatı Uğur Yüksel, açıklama yaptı. Yüksel, "Hepinizin bildiği üzere bugün maalesef Şarköy ilçemizde 2 sene kadar önce birlikte yaşadığı kişi, eşi demeyi de çok istemiyoruz artık. 2 kız çocuğun babası kişi tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt'un karar duruşması vardı. Yargılama sonucunda hiçbir takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bizim de tamamen talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu tabii ki bizim kaybımızı geri getirmeyecek, ailenin kaybını geri getirmeyecek ama en azından acımızı az da olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.

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ANNE AVUKATA SARILIP ‘BU SON OLSUN’ DEDİ

Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt, duruşma çıkışı verilen cezaya sevinip, ’Allah’u ekber Allah’u ekber’ diye bağırdı. Akkurt daha sonra avukat Uğur Yüksel’in boynuna sarılıp "Bu son olsun, ben yandım başka anneler yanmasın" diye gözyaşı döktü.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ evlilik kız çocuk
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