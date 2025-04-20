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Kızının katilini teselli etmiş... 8 aylık hamile karısını silahla başından vurup öldürdü!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Alican Kızılay’ın (25) tabancayla başından vurarak öldürdüğü 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ın (22) babası Ahmet Fuat Özhan, olayı haber alıp gittiği hastanenin önünde damadını teselli ettiğini belirterek, “Meğer o cani kızımın canına kıymış” dedi.

Kızının katilini teselli etmiş... 8 aylık hamile karısını silahla başından vurup öldürdü!
Çiğdem Sevinç

Olay, 10 Nisan gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beste Kızılay'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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EŞİNİ VURUP HASTANEYE GELMİŞ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Kızılay, Güzelyurt Mahallesi'ne defnedildi. Hastanenin önünde gözaltına alınan Alican Kızılay ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Kızılay ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada bir anda ateş aldığını ve merminin eşine isabet ettiğini söyledi.

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Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, ilk etapta olaydan haberi olmadığı için hastane önünde damadı Alican Kızılay'ı teselli ettiğini söyledi. Hem torununu hem de kızını kaybeden Özhan, "Daha 1 yıl olmadı evleneli. Ben kızımı 9 Nisan'da hamileliğin son evreleri olduğundan doktora götürdüm. Doktor yakın zamanda torunumun dünyaya geleceğini belirtti. Ertesi gün bu olay yaşanmış. İlk etapta bana kızımın balkondan düştüğü söylendi. Hastaneye gittiğimizde olayı bilmediğimden o caniyi bizzat kendim teselli ettim. Meğer o cani kızımın canına kıymış” diye konuştu.

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'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'

Ali Fuat Özhan, Alican Kızılay'ın en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek, ''Bebeği kurtarmak için bir mücadele verildi. İçeri götürülen kuvöz boş çıkarıldı. Torunumu da kaybettiğimi söyledi doktor. Kimse yaşamasın ama bu acıyı yaşayan bilir, tarifi yok. Allah düşmanıma dahi vermesin böyle bir acıyı. O caniye kızımı verdim. Hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Yüce Türk adaletine güveniyorum. En ağır cezayı alması için vazgeçmeyeceğim. Hem bu dünyada hem ahirette iki elim yakasında olacak. Bir baba olarak ben yandım, başka babalar, anneler yanmasın. Başka kadınlar, kızlar doğmamış torunlarımız ölmesin öldürülmesin. Bu yaraya merhem olun. Benden iki canımı birden alan o caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti silah hastane
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