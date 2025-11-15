Kızının yanında babaya saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Saldırgan yakalandı"

İstanbul Üsküdar'da bir şehir eşkıyası, kızının yanında bir babaya saldırmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganın yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

Yeni Kanun Teklifine göre “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye” caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi.

Mevcut kanunda “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 993 TL (erken öderse 744 TL) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği Yapıldı

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye,

180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız'"