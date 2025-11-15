HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kızının yanında babaya saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Saldırgan yakalandı"

İçerik devam ediyor
Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'da kızının yanında babaya saldıran kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya "Yeni Kanun Teklifine göre 'Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye' caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi." dedi.

İstanbul Üsküdar'da bir şehir eşkıyası, kızının yanında bir babaya saldırmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganın yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"GEREĞİ YAPILDI

KIZININ YANINDA BABAYA SALDIRAN ŞEHİR EŞKIYASI YAKALANDI

Yeni Kanun Teklifine göre “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye” caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi.

Mevcut kanunda “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 993 TL (erken öderse 744 TL) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği Yapıldı

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye,

  • 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,
  • Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
  • Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız'"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da yağış sonrası mahsur kalan 33 kişi kurtarıldıMalatya’da yağış sonrası mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı
Jandarmadan yolcu otobüslerine sivil denetimJandarmadan yolcu otobüslerine sivil denetim

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.