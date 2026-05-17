“Kızlar evde kalsın” paylaşımı olay oldu! Kızı öğretmen çıktı

Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından Kadınların çalışma hayatından çekilmesini savunan ve şeriat ifadeleri içeren videoyu paylaşması büyük tepki çekmişti. Tepkiler sürerken Beydilli’nin kızının öğretmen olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede tartışma yarattı. Kadınların çalışma hayatında yer almasına karşı ifadelerin bulunduğu “Evde kalsın kızlar ne olur Reis” başlıklı videoyu paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımda kadınların kamusal alandan çekilmesi gerektiği savunulurken, “Kanunlar şeriat olsun be Reis” sözleri de dikkat çekti.

PAYLAŞIMI SİLDİ, “SEHVEN OLDU” DEDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Beydilli söz konusu paylaşımı kaldırdı. Ardından yaptığı açıklamada paylaşımın “şahsi sosyal medya hesabında sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluştuğunu” savundu.

Beydilli açıklamasında, “Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

KADINLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Beydilli daha sonra Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında da konuştu. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını önemsediklerini belirten Beydilli, yaşanan durum nedeniyle incinen kadınlardan özür diledi.

Beydilli, kadın gönüllülerin ve kadın çalışanların Kızılay’ın iyilik faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirterek, “İncittiğim tüm kadın kardeşlerimden, kızlarımdan samimiyetle özür diliyorum” dedi.

KAYSERİ’DE KADINLARDAN TEPKİ GELDİ

Kayseri’de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu da paylaşımın ardından Kayseri Valiliği’ne çağrıda bulundu. Karaoğlu, kadınları çalışma hayatından uzaklaştırmayı ve yalnızca ev içi rollerle sınırlandırmayı savunan ifadelerin kamu vicdanında rahatsızlık yarattığını söyledi.

Karaoğlu, kadınların hekim, öğretmen, akademisyen, işçi, üretici ve yönetici olarak toplumun her alanında var olduğunu vurgulayarak, bu tür söylemlerin normalleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

KENDİ KIZININ ÖĞRETMEN OLDUĞU İDDİASI GÜNDEM OLDU

Tepki çeken paylaşımın ardından sosyal medyada Beydilli’ye yönelik dikkat çeken bir detay daha gündeme geldi. Kadınların çalışmasını hedef alan bir videoyu paylaşan Beydilli’nin kızına ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabında "Okul Öncesi Öğretmeni" yazdığı görüldü.

Bu iddia, “Kadınlar evde kalsın” söylemiyle Beydilli’nin kendi ailesindeki durum arasındaki çelişki nedeniyle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tartışıldı. Kullanıcılar, kadınların çalışma hayatından çekilmesini savunan bir paylaşımın, ailesinde çalışan bir kadın bulunan bir isim tarafından paylaşılmasına tepki gösterdi.

