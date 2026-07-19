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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Güler'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Güler'i kabul etti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gitti.

Güler'e, Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşlik etti.

Bu kapsamda, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Güler'i kabul etti.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Ayhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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