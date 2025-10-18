HABER

KKTC Cumhurbaşkanı seçimlerinde kritik gelişme: Seçime 1 gün kala adaylıktan çekildiğini duyurdu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday Hüseyin Gürlek, seçimlere 1 gün kala, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylığını geri çektiğini açıkladı. Seçim öncesinde KKTC cumhurbaşkanı adayları arasında Ersin Tatar ve Tufan Erhürman isimleri öne çıkıyor.

KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 adaydan biri seçimden çekilme kararı aldı. KKTC Cumhurbaşkanı adaylarından Hüseyin Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kritik seçimde, KKTC, Türkiye ve tüm Doğu Akdeniz’in çıkarları iki devletli bir çözümden yanadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

SEÇİME 1 GÜN KALA ADAYLIKTAN ÇEKİLİDİ: "ÖNCE VATAN, ÖNCE DEVLET, ÖNCE KKTC"

Bu süreçte bize destek veren, bizimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızın da ortak hassasiyeti bu yöndedir ve bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük. Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERE 7 ADAYLA DEVAM EDİLECEK

Hüseyin Gürlek’in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 7’ye düştü.

