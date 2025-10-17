KKTC'de 8 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin aday olarak yarışacak.

Başta başkent Lefkoşa olmak üzere, tüm kent ve köylerde meydanlar, adayların afişleri ve pankartlarıyla süslenirken gazete, televizyon ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında ilk tura katılacak adayların reklamları yer alıyor. Adaylar, kent ve beldelerdeki günlük mitinglerin yanı sıra derneklerin düzenlediği etkinliklere de katılıyor. KKTC seçimlerinde adayların propaganda ve kampanya süresi, seçim yasaklarının başlayacağı 18 Ekim mesai bitimine kadar sürecek.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yaptı. Kıbrıs Türkleri 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı. KKTC halkı, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçiminde 9’uncu kez sandık başına giderek ülkeyi yönetecek 6’ncı cumhurbaşkanını seçecek.

KKTC CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.

Seçimde ilk turda yüzde 50+1 oyun alınması (salt çoğunluk) halinde cumhurbaşkanı seçiliyor, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.