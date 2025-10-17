HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

KKTC'de 8 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor

KKTC'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 8 aday yarışacak.

KKTC'de 8 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin aday olarak yarışacak.

KKTC de 8 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor 1

Başta başkent Lefkoşa olmak üzere, tüm kent ve köylerde meydanlar, adayların afişleri ve pankartlarıyla süslenirken gazete, televizyon ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında ilk tura katılacak adayların reklamları yer alıyor. Adaylar, kent ve beldelerdeki günlük mitinglerin yanı sıra derneklerin düzenlediği etkinliklere de katılıyor. KKTC seçimlerinde adayların propaganda ve kampanya süresi, seçim yasaklarının başlayacağı 18 Ekim mesai bitimine kadar sürecek.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yaptı. Kıbrıs Türkleri 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı. KKTC halkı, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçiminde 9’uncu kez sandık başına giderek ülkeyi yönetecek 6’ncı cumhurbaşkanını seçecek.

KKTC CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.

Seçimde ilk turda yüzde 50+1 oyun alınması (salt çoğunluk) halinde cumhurbaşkanı seçiliyor, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise öğrencisi kazada yaralandıLise öğrencisi kazada yaralandı
Torpil talebi ifşa oldu! Yanlış Cemil Çiçek'e attığı mesajlar ortaya çıkan akademisyen hakkında harekete geçildiTorpil talebi ifşa oldu! Yanlış Cemil Çiçek'e attığı mesajlar ortaya çıkan akademisyen hakkında harekete geçildi

Anahtar Kelimeler:
kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.