KKTC'de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadı

Konya Karapınar ilçesinden üniversite okumak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) balkondan düşerek ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Keziban Mine Canseven, yaşadığı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Keziban Mine Canseven, yaşadığı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 4 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Canseven, bugün hayatını kaybetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ailenin acısını paylaştığını belirterek, yayımladığı taziye mesajında şunları ifade etti: "Evladınız, Doğu Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak bizler için çok kıymetliydi. Bu zor gününüzde kalpten hissettiğim taziye dileklerimi iletmek isterim. Acınızı paylaşıyor, sabır ve metanet diliyorum. Başınız sağ olsun."
Keziban Mine Canseven’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Canseven’in cenazesinin memleketi Konya’nın Karapınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

