KKTC'de batan gemide hayatını kaybedenlerle ilgili yeni gelişme

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA testlerinden yararlanılacağını kaydetti.

Üstel açıklamasında, kayıp kişilerin naaşlarına ulaşıldıktan sonra kimliklerinin belirlenmesi için KKTC Sağlık Bakanlığının kayıp yakınlarından DNA örnekleri aldığını kaydederek, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"BUGÜN BAŞLANMIŞTIR"

Açıklamasında, "Sağlık Bakanlığımız tarafından kayıp yakınlarımızdan DNA örneklerinin alınmasına bugün başlanmıştır. Alınan örnekler, ulaşılacak naaşların kimlik tespit çalışmalarında kullanılacaktır." ifadelerini kullanan Üstel, kayıp ailelerine doğru bilgi verebilmek için bilimsel yöntemler kullandıklarını vurguladı.

Üstel bu zorlu süreçte yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'e teşekkürlerini sundu.

KKTC Başbakanı Üstel, arama çalışmalarına büyük bir özveri ve kararlılıkla katkı veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile sahada gece gündüz görev yapan tüm askeri ve sivil ekiplere de şükranlarını iletti.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır