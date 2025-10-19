HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Salt çoğunluk sağlanamaz ise ilk turda en çok oyu alan iki aday 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
Melih Kadir Yılmaz

KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti. Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

KKTC de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı 1

ÇOĞUNLUK ÇIKMAZSA İKİ ADAYLI İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ YAPILACAK

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

7 ADAY YARIŞIYOR

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak. 5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu
Ağacı devirip, yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıktılarAğacı devirip, yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Anahtar Kelimeler:
seçim kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.