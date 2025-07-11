KKTC'de fiber parolası belli oldu! Cevdet Yılmaz ve Ersin Tatar imzayı attı, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "Gurur duyuyoruz"

KKTC’nin dijital omurgasının fiber dönüşümü için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirildi.

ÜMİT ÖNAL: GURUR DUYUYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, güçlü fiber altyapımız, teknoloji birikimimiz ile dijital dönüşümde öncü rol oynuyoruz. Türkiye’de fiber altyapımızla dijitalleşmenin temelini nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital geleceğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesine, işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve hayata geçireceğimiz bu proje, altyapı yatırımının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir. Türk Telekom olarak teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve güçlü altyapı tecrübemizi KKTC’nin dijital dönüşümüne sunmaktan mutluyuz” dedi.