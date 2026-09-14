KKTC'de korkunç cinayet! Kazdan, spiralli vahşet çıktı

Olay, 13 Eylül günü saat 18.45'te Kıbrıs'ta Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde gerçekleşti. 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer ile bir çocuk annesi 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer araçla seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SONRASI KAZA OLDU

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; ikili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, kontrolden çıkan araç çevrede bulunan bir yapı marketinin duvarına çarptı. Yoldan savrulan araç yaklaşık 110 metre tarla içerisinde ilerledikten sonra durabildi.

KAZADAN VAHŞET ÇIKTI! SPİRALLE EŞİNİN KAFASINA VURDU

İddialara göre koltuk temizleme işi yapan Seydi Ahmet Tunçer, aracın durmasının ardından yanında bulunan ve koltuk yıkamada kullanılan spiral iş aletiyle eşi Rukiye Tunçer'in başına vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, başına ağır darbeler alarak yaralanan Rukiye Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Seydi Ahmet Tunçer, emniyete götürüldü. Tunçer burada cinayeti itiraf etti. Tunçer, emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme Tunçer'e soruşturmanın devam etmesi sebebiyle 3 günlük tutuklama kararı vererek duruşmayı sonlandırdı.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI: "GÜLER YÜZÜYLE VE BIRAKTIĞI GÜZEL İZLERLE HATIRLAYACAĞIZ"

Öte yandan feci şekilde hayatını kaybeden Rukiye Tunçer'in iş yerinden taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Bugün kelimelerin yetersiz kaldığı, yüreğimizi derinden yaralayan tarifsiz bir acıyla karşı karşıyayız. Çalışma arkadaşımızı, kıymetli yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman güzel hatıralarıyla, güler yüzüyle ve bıraktığı güzel izlerle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.