KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesindeki resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ile Türkiye ve KKTC'den davetliler katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağı ile ülkesini 5 yıldan beri uluslararası platformlarda temsil ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının iki devletlilik vizyonuyla yoluna devam etmek istediğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta Rumların bir an önce silahlanmayı bırakıp iki devletin işbirliği modeline dönmesi gerektiğini ifade ederek, "Silahlanmayı bırakın. Boyunuzdan büyük, tehlikeli işlere kalkışmayın. Gelin iki devletli çözüm vizyonuyla, yepyeni bir zeminde, hep birlikte Ada'mızda işbirliği yapalım. Diyalogla, karşılıklı görüşerek, iki eşit muhatap olarak Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'in en zengin, en huzurlu ve istikrarlı coğrafyası haline getirelim." dedi.

UBP'nin, Kıbrıs Türk halkının 100 yılı aşan varoluş mücadelesi içinde doğan, kökleri şanlı Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT) dayanan, Kıbrıs Türkü'nün haysiyet ve özgürlük direnişinin, milli kimliğinin ve milli davasının savunucusu olduğunu anlatan Tatar, şöyle devam etti:

"UBP demek, Kıbrıs Türkü demektir. UBP demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. UBP demek, ana vatan Türkiye ve Türk halkıyla sarsılmaz tarihsel bağlar demektir. UBP demek, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik yolunda hayatlarını feda eden şehitlerimiz, mücahitlerimiz ve gazilerimiz demektir. UBP'nin 50. yılını kutlamaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyorum."

Tatar, Kıbrıs Türk halkının 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde gerek Rum kesimine gerekse dünyaya mesaj vereceğini belirterek, "Federasyon defteri, tarihin mezarlığına gömüldü. Şimdi bazıları, kapanmış, tüketilmiş, son kullanma tarihi geçmiş ve sadece Rum'a yarayan federasyon defterini yeniden açacaklarmış. Ersin Tatar olarak ben de diyorum ki 'O iş biteli çok oldu beyefendi.' O defter çoktan kapandı ve tarihin mezarlığına gömüldü." ifadelerini kullandı.

"UBP, BU TOPRAKLARDA VAR OLMANIN ADIDIR"

Ünal Üstel ise bu akşam sadece partilerinin değil, onurlu bir davanın zaferini ve devletleşme sürecinin 50. yıl dönümünü kutladıklarını vurgulayarak, "UBP, bu topraklarda var olmanın adıdır. UBP, direnişin, milli mücadelenin ve özgürce yaşamın adıdır." diye konuştu.

UBP'nin KKTC'de güçlü devlet anlayışına hizmet ettiğini dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

"Değerli halkım, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın izindeyiz. Türk Mukavemet Teşkilatı ruhu içimizde, halkın gücü yanımızdadır. Onların çizdiği yolda, onların cesaretleriyle ve halkımızın desteğiyle bugün buradayız, bize emanet edilen bu şanlı bayrağı geleceğe taşıyoruz. İşte UBP, bu büyük mirasın 50 yıldır taşıyıcısıdır, koruyucusudur, devamıdır."

Resepsiyonda, UBP'nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kısa belgesel gösterimi yapıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, Semicenk sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır