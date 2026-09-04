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KKTC'deki facia sonrası yeni gelişme! Peş peşe görevden almalar

KKTC'de yaşanan gemi faciası sonrası Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden almıştı. Yaşanan yeni gelişmede 3 ismin daha görevine son verildi.

KKTC'deki facia sonrası yeni gelişme! Peş peşe görevden almalar

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisine ilişkin soruşturma ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki görev değişiklikleri de devam ediyor.

KKTC deki facia sonrası yeni gelişme! Peş peşe görevden almalar 1

BAKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Başbakan Ünal Üstel tarafından 2 Eylül’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı’nın ardından, bakanlık bünyesinde üç yetkilinin daha görevine son verildi.

KKTC deki facia sonrası yeni gelişme! Peş peşe görevden almalar 2

3 İSİM DAHA GÖREVDEN ALINDI

Yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları’nın görevden alınmasına karar verildi. Söz konusu görevden almaların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi kktc
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