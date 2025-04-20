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KKTC iddiaları gündem olmuştu! Fahrettin Altun'dan açıklama geldi: "Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimiyle ilgili çıkan haberler hakkında yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamayı paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC iddiaları gündem olmuştu! Fahrettin Altun'dan açıklama geldi: "Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır"
Cansu Akalp

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde kamuoyunda dolaşan ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimiyle ilişkilendirilen bazı iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." paylaşımında bulundu.

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"HİÇBİR KARALAMA KAMPANYASI BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAKTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC iddialarıyla ilgili iddialara DMM'nin paylaşımını da ekleyerek yanıt verdi.

Altun, şu ifadeleri kullandı;

"Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler.

Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır.

Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.

Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."

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Fahrettin Altun
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