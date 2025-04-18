KKTC-İstanbul seferinde ilginç anlar! Uyarıları dinlemedi: 1 ay kara listeye alınıp para cezası yedi

Olay, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ajet'in VF-164 sayılı İstanbul seferini yapan uçak, KKTC Ercan Havalimanı'nda kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra elektronik sigara içen yolcuyu fark eden kabin memurları yolcuyu uyardı.

Yolcunun uyarıları dikkate almaması üzerine kabin memurları durumu kaptan pilota bildirdi. İstanbul'a iniş hazırlığı yapan pilot, hava trafik kontrolörlerine haber vererek uçağa polis ekiplerinin gelmesini istedi.

UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Pilot'un kule ile telsiz konuşması ‘Efendim uçağa polis rica etmiştik. Tekrar kontrol edebilirseniz park pozisyonuna. Uçakta sigara içti efendim. Arka taraflarda oturuyor. Arka merdivenden girerse polis daha iyi olacak’ şeklinde kayıtlara yansıdı. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz bir şeklide inişini gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

KARA LİSTEYE ALINIP CEZA KESİLDİ

Hakkında rapor tutulan yolcu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG)'ne bildirilirken hava yolu firması tarafından 1 ay kara listeye alındı. Öte yandan SHGM uçak içerisinde duman çıkartan cihaz kullanan ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 lira para cezası uyguluyor.

(DHA)