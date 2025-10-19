HABER

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir"

KKTC'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini CTP lideri Tufan Erhürman kazandı. Ülkede yayın yapan Sim TV isimli kanaldaki seçim canlı yayınına katılan gazeteci Serhat İncirli skandal sözler sarf etti. İncirli, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini aldı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

KKTC'de Sim TV isimli kanalda 'Seçim Özel' programında skandal sözler sarf edildi. KKTC'li gazeteci Serhat İncirli yayın sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı.

Program sunucusu Mert Özdağ da "Kesinlikle" diyerek destek verdi. İncirli'nin sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

