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KKTC'nin Gazimağusa kentinde siren ve sığınak tatbikatı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, acil durumlara hazırlık amacıyla vatandaşların da katılımıyla siren ve sığınak tatbikatı yapıldı.

KKTC'nin Gazimağusa kentinde siren ve sığınak tatbikatı yapıldı

Gazimağusa kentindeki yapılan tatbikatta, olası bir hava saldırısına karşı sivil vatandaşların korunması için senaryo gereği sirenler çaldı, ardından acil durumunda uygulanacak tahliye ve sığınma prosedürleri test edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının koordinasyonunda yapılan tatbikatta, vatandaşlar görevliler tarafından uygun sığınaklara yönlendirilerek tatbikat senaryosu gereği hava saldırısının sona ermesi beklendi.

Başarıyla sonuçlanan tatbikattan sonra katılımcılar ve gazeteciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, bölgedeki askeri faaliyetler ve çatışmaları yakından takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olmadığı bu çatışmalar özelinde, ülkemize herhangi bir silahlı saldırı ihtimali değerlendirilmemektedir. Başkanlığımız, her türlü kötü olasılığa karşı gerek duyulan tüm planlama ve hazırlıkları eksiksiz olarak yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Karaca, KKTC için en olumsuz senaryonun, İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda kullanılan uzun menzilli füzelerin kazara bölgeye düşmesi olduğunu kaydederek, Gazimağusa'nın yakınında bulunan yabancı askeri üsse (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz Üssü) yapılabilecek saldırının da kendileri için risk unsuru oluşturduğunu sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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